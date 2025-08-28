Memphis Depay y Neymar vuelven a quejarse por jugar en césped artificial: "Mata el juego"

"El césped artificial mata el juego. Brasil ¿cuándo vas a escuchar a los jugadores?", se preguntó el internacional neerlandés en sus redes sociales, tras la victoria a domicilio ante el Athletico Paranaense (0-1), en el estadio Arena da Baixada, en la ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil.

Neymar, quien volvió a principios de año al Santos, respaldó este jueves el comentario del exjugador del FC Barcelona y Atlético Madrid.

"Estoy de acuerdo", afirmó el máximo goleador histórico de la selección brasileña al hilo del mensaje de Depay.

El Paranaense, bicampeón de la Copa Sudamericana y actualmente en la segunda división del Campeonato Brasileño, es uno de los clubes brasileños que ha optado por instalar césped sintético en su cancha, en la ciudad de Curitiba.

Palmeiras y Botafogo, último campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores, también juegan en casa con este tipo de terreno de juego.

Alegan que están certificados por la FIFA y que es necesario su uso por la alta carga de partidos y las condiciones climáticas, que degradan en exceso la grama natural.

Otros estadios del país sudamericano, como el Maracaná de Río de Janeiro, utilizan un modelo híbrido, que mezcla hierba natural con cepas artificiales.

Esta no es la primera vez que las grandes estrellas del 'Brasileirão' critican abiertamente el césped artificial.

En febrero pasado, poco después de volver al Santos, Neymar encabezó una campaña apoyada por otros futbolistas, entre ellos el defensa Thiago Silva y el centrocampista Philippe Coutinho, en la que denunciaban el "preocupante rumbo" del fútbol brasileño.

"Es absurdo que tengamos que hablar de césped sintético en nuestros campos. Objetivamente, con el tamaño y la representatividad de nuestro fútbol, eso no debería ni ser una opción", declararon entonces en sus redes sociales.