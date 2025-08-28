Fútbol Internacional

Roberto Martínez se suma a campaña de recaudación de fondos por los incendios en Portugal

Lisboa, 28 ago (EFE).- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, se ha unido a una iniciativa impulsada por la Federación lusa de fútbol (FPF) para recaudar fondos que irán destinados al combate a los incendios, que este verano arrasaron miles de hectáreas en zonas rurales y dejaron cuatro fallecidos en el país atlántico.

Por EFE
28 de agosto de 2025 - 09:20
Se trata de una campaña solidaria bautizada como "Portugal cuenta con nosotros", con la que buscan recaudar dinero para la Liga de los Bomberos, que es la entidad responsable de identificar las necesidades en el terreno, explicó en un comunicado la FPF, que ha habilitado un número de teléfono para esta causa.

La iniciativa, presentada en las últimas horas, habilitará también un centro de llamadas en el que participarán antiguos internacionales y otras figuras ligadas al fútbol luso para hablar con quien quiera contribuir, entre ellos Roberto Martínez, que es seleccionador de Portugal desde 2023.

También marcarán presencia nombres como Costinha, Jorge Andrade, Cândido Costa, Helena Costa, Domingos Paciência, Beto Pimparel, Matilde Fidalgo y Nélson Pereira.

El centro de llamadas se estrenó el miércoles y volverá a estar disponible los días 2, 6, 7 y 9 de septiembre.

En lo que va de año, más de 250.000 hectáreas han sido quemadas en incendios forestales, según cifras actualizadas este miércoles por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF).

