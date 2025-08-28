Roberto Martínez se suma a campaña de recaudación de fondos por los incendios en Portugal

Se trata de una campaña solidaria bautizada como "Portugal cuenta con nosotros", con la que buscan recaudar dinero para la Liga de los Bomberos, que es la entidad responsable de identificar las necesidades en el terreno, explicó en un comunicado la FPF, que ha habilitado un número de teléfono para esta causa.
La iniciativa, presentada en las últimas horas, habilitará también un centro de llamadas en el que participarán antiguos internacionales y otras figuras ligadas al fútbol luso para hablar con quien quiera contribuir, entre ellos Roberto Martínez, que es seleccionador de Portugal desde 2023.
También marcarán presencia nombres como Costinha, Jorge Andrade, Cândido Costa, Helena Costa, Domingos Paciência, Beto Pimparel, Matilde Fidalgo y Nélson Pereira.
El centro de llamadas se estrenó el miércoles y volverá a estar disponible los días 2, 6, 7 y 9 de septiembre.
En lo que va de año, más de 250.000 hectáreas han sido quemadas en incendios forestales, según cifras actualizadas este miércoles por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF).