Roberto Martínez se suma a campaña de recaudación de fondos por los incendios en Portugal

Lisboa, 28 ago (EFE).- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, se ha unido a una iniciativa impulsada por la Federación lusa de fútbol (FPF) para recaudar fondos que irán destinados al combate a los incendios, que este verano arrasaron miles de hectáreas en zonas rurales y dejaron cuatro fallecidos en el país atlántico.