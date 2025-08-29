0-2. Dominio y fiesta del Sankt Pauli en el derbi en el Volksparkstadion

Redacción deportes, 25 ago (EFE).- El derbi de Hamburgo retornó este viernes a la Bundesliga con la victoria del Sankt Pauli en el Volksparkstadion, donde dominó el duelo para imponerse con un gol de estrategia de Adam Dzwigala en el minuto 19 y otro de Andreas Hountondji, a la hora de partido (0-2), entre la fiesta de su afición en las gradas.