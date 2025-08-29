0-2. Dominio y fiesta del Sankt Pauli en el derbi en el Volksparkstadion

Como hace 14 años en su último duelo en la máxima categoría alemana, el 16 de febrero de 2011, también venció el Sankt Pauli, superior sobre el terreno de principio a fin, aún más desde el 0-1 Adam Dzwigala, con una volea dentro del área a pase de Pereira-Lage, tras un saque de esquina ensayado y en corto. Un premio a su control del choque.
No marcó el segundo antes por una discutida decisión arbitral de Christian Dingert, que entendió como falta un forcejeo de Houtondji. La jugada, ya anulada, terminó en gol. No subió al marcador.
Tampoco lo hizo el 1-1 del Hamburgo, por fuera de juego por centímetros de Ransford-Yeboah Konigsdorffer en el inicio de la segunda parte.
A la hora de encuentro, el Sankt Pauli sentenció su triunfo, con el 0-2 de Houtondji, que sorteó al portero y embocó el balón en la portería apenas sin ángulo. Su equipo se sostiene invicto, con cuatro puntos de seis posibles, como líder provisional a falta del desarrollo de toda la jornada.
El Hamburgo, que terminó con diez por la expulsión de Giorgi Gocholeishvili por doble tarjeta amarilla en el minuto 76, suma un punto en dos jornadas en la campaña de su regreso a la Bundesliga siete años después.