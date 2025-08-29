Debut de Vojvoda en el Santos de Neymar centra la atención en el Brasileirão

Vojvoda, de 50 años, debuta al mando del Santos el domingo en Vila Belmiro frente al Fluminense, en la vigesimosegunda fecha. Tras salir a finales de julio del Fortaleza, modesto club del nordeste al que llevó a la Copa Libertadores, el argentino fue presentado el martes como técnico del Peixe en sustitución de Cléber Xavier, despedido el 17 de agosto después de una humillante goleada 6-0 sufrida contra el Vasco da Gama.
Lea más: Alonso se queda sin técnico en el Atlético Mineiro
Con 21 puntos, apenas dos unidades sobre la zona de descenso, el Santos recupera a Neymar, baja el domingo pasado por suspensión en la derrota 2-0 ante el Bahía. Matheus Bachi, hijo del exseleccionador brasileño Tite, dirigió ese encuentro como interino.
“Sé que tenemos que ganar (...), necesitamos una respuesta inmediata”, declaró Vojvoda, que dio un voto de confianza a Neymar cuando arrecian las críticas: “No es cualquier jugador, es uno de los mejores del mundo”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tras vapulear el lunes 8-0 al Vitória, en la mayor goleada en el Brasileirão desde 1984, el Flamengo recibe el domingo a un irregular Gremio de Porto Alegre con la intención de mantenerse firme en el liderato. Suma 46 puntos, por 42 de Palmeiras.
El Palmeiras apunta el domingo a su cuarta victoria seguida en liga en el derbi contra el Corinthians, con sed de revancha tras haber sido eliminado en la Copa de Brasil por su eterno rival.
* Partidos de la 22ª jornada: Sábado: 16:00 Ceará-Juventude; 18:30 Botafogo- Bragantino; 21:00 Cruzeiro-São Paulo.
Domingo: 16:00 Flamengo-Grêmio (Globo TV); 16:00 Santos-Fluminense; 18:30 Corinthians-Palmeiras; 18:30 Mirassol-Bahía; 18:30 Vitória-Atlético Mineiro; 20:30 Internacional-Fortaleza; 20:30 Sport Recife-Vasco.
* Posiciones: Flamengo 46, Palmeiras 42, Cruzeiro 41, Bahía 36, Botafogo 32, Mirassol 32, São Paulo 32, Bragantino 30, Fluminense 27, Ceará 26, Corinthians 25, Mineiro 24, Inter 24, Grêmio 24, Santos 21, Vasco da Gama 19, Vitória 19, Juventude 18, Fortaleza 15, Sport 10.