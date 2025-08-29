Debut de Vojvoda en el Santos de Neymar centra la atención en el Brasileirão

El estreno del argentino Juan Pablo Vojvoda como entrenador del Santos de Neymar es la gran atracción del fin de semana en el Brasileirão 2025, en una jornada en la que el líder Flamengo enfrenta al Gremio y su escolta, el Palmeiras, a su archirrival Corinthians.