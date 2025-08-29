Dominio y fiesta del Sankt Pauli en el derbi de Hamburgo

Fútbol Internacional

El derbi de Hamburgo retornó este viernes a la Bundesliga con la victoria del Sankt Pauli en el Volksparkstadion, donde dominó el duelo para imponerse por 2-0 al Hamburgo SV, con un gol de estrategia de Adam Dzwigala en el minuto 19 y otro de Andreas Hountondji, a la hora de partido, entre la fiesta de su afición en las gradas.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 17:56
Arkadiusz Pyrka (i), de FC St. Pauli, disputa el balón con Jordan Torunarigha, del Hamburgo SV, durante el encuentro disputado este viernes por la segunda fecha de la Bundesliga 2025/216. (EFE).
Arkadiusz Pyrka (i), de FC St. Pauli, disputa el balón con Jordan Torunarigha, del Hamburgo SV, durante el encuentro disputado este viernes por la segunda fecha de la Bundesliga 2025/216. (EFE).HANNIBAL HANSCHKE

Como hace 14 años en su último duelo en la máxima categoría alemana, el 16 de febrero de 2011, también venció el Sankt Pauli, superior sobre el terreno de principio a fin, aún más desde el 0-1 Adam Dzwigala, con una volea dentro del área a pase de Pereira-Lage, tras un saque de esquina ensayado y en corto. Un premio a su control del choque.

A la hora de encuentro, el Sankt Pauli sentenció su triunfo, con el 0-2 de Houtondji, que sorteó al portero y embocó el balón en la portería apenas sin ángulo. Su equipo se sostiene invicto, con cuatro puntos de seis posibles, como líder provisional a falta del desarrollo de toda la jornada.

Resultado y programa de la 2ª jornada de la Bundesliga:

Hamburg (Germany), 29/08/2025.- Fans of FC St. Pauli burn flares during the Bundesliga soccer match between Hamburger SV and FC St. Pauli, in Hamburg, Germany, 29 August 2025. (Alemania, Hamburgo) EFE/EPA
Hamburg (Germany), 29/08/2025.- Fans of FC St. Pauli burn flares during the Bundesliga soccer match between Hamburger SV and FC St. Pauli, in Hamburg, Germany, 29 August 2025. (Alemania, Hamburgo) EFE/EPA

* Hamburgo 0- St Pauli 2. Goles: 19’ Adam Dzwigala, 60’ Andreas Hountondji (SP). Exp: 77’ Giorgi Gocholeishvili (H).

Sábado: 10:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt; 10:30 Leipzig - Heidenheim; 10:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen (ESPN2); 10:30 Stuttgart - Borussia Mönchengladbach; 13:30 Augsburgo - Bayern Múnich (ESPN).

Domingo: 10:30 Wolfsburgo - Maguncia (ESPN5); 12:30 Borussia Dortmund - Unión Berlín; 14:30 Colonia - Friburgo.

* Posiciones: St. Pauli 4 puntos, Bayern 3, Eintracht 3, Augsburgo 3, Wolfsburgo 3, Unión Berlín 3, Hoffenheim 3, Colonia 3, Dortmund 1, Mönchengladbach 1, Hamburgo 1.

