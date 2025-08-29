Dominio y fiesta del Sankt Pauli en el derbi de Hamburgo

Como hace 14 años en su último duelo en la máxima categoría alemana, el 16 de febrero de 2011, también venció el Sankt Pauli, superior sobre el terreno de principio a fin, aún más desde el 0-1 Adam Dzwigala, con una volea dentro del área a pase de Pereira-Lage, tras un saque de esquina ensayado y en corto. Un premio a su control del choque.
A la hora de encuentro, el Sankt Pauli sentenció su triunfo, con el 0-2 de Houtondji, que sorteó al portero y embocó el balón en la portería apenas sin ángulo. Su equipo se sostiene invicto, con cuatro puntos de seis posibles, como líder provisional a falta del desarrollo de toda la jornada.
Resultado y programa de la 2ª jornada de la Bundesliga:
* Hamburgo 0- St Pauli 2. Goles: 19’ Adam Dzwigala, 60’ Andreas Hountondji (SP). Exp: 77’ Giorgi Gocholeishvili (H).
Sábado: 10:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt; 10:30 Leipzig - Heidenheim; 10:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen (ESPN2); 10:30 Stuttgart - Borussia Mönchengladbach; 13:30 Augsburgo - Bayern Múnich (ESPN).
Domingo: 10:30 Wolfsburgo - Maguncia (ESPN5); 12:30 Borussia Dortmund - Unión Berlín; 14:30 Colonia - Friburgo.
* Posiciones: St. Pauli 4 puntos, Bayern 3, Eintracht 3, Augsburgo 3, Wolfsburgo 3, Unión Berlín 3, Hoffenheim 3, Colonia 3, Dortmund 1, Mönchengladbach 1, Hamburgo 1.