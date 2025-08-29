Dominio y fiesta del Sankt Pauli en el derbi de Hamburgo

El derbi de Hamburgo retornó este viernes a la Bundesliga con la victoria del Sankt Pauli en el Volksparkstadion, donde dominó el duelo para imponerse por 2-0 al Hamburgo SV, con un gol de estrategia de Adam Dzwigala en el minuto 19 y otro de Andreas Hountondji, a la hora de partido, entre la fiesta de su afición en las gradas.