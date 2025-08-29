Fútbol Internacional

El West Ham desembolsa 44 millones en Matheus Fernandes

Londres, 29 ago (EFE).- El West Ham United se ha gastado 38 millones de libras (44 millones de euros) en el portugués Matheus Fernandes, del Southampton, en un fichaje dirigido a resolver sus problemas en el centro del campo.

29 de agosto de 2025 - 06:15
Los 'Hammers', que han perdido sus dos primeros partidos de Premier League, dejaron salir hace unos días al mexicano Edson Álvarez y no descartan que el argentino Guido Rodríguez también se marche antes de que cierre el mercado el próximo lunes.

El traspaso del futbolista de 21 años incluye variables por valor de 6 millones de euros.

El West Ham se ha dejado un total de 130 millones en este mercado de traspasos, incluyendo los de Jean-Clair Todibo (40), El Hadji Malick Diouf (22) y Mads Hermansen (21).

