El West Ham desembolsa 44 millones en Matheus Fernandes

Los 'Hammers', que han perdido sus dos primeros partidos de Premier League, dejaron salir hace unos días al mexicano Edson Álvarez y no descartan que el argentino Guido Rodríguez también se marche antes de que cierre el mercado el próximo lunes.

El traspaso del futbolista de 21 años incluye variables por valor de 6 millones de euros.

El West Ham se ha dejado un total de 130 millones en este mercado de traspasos, incluyendo los de Jean-Clair Todibo (40), El Hadji Malick Diouf (22) y Mads Hermansen (21).