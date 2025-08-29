La española Lucía García le da el empate al Monterrey ante el Juárez FC

Monterrey (México), 29 ago (EFE).- La española Lucía García le dio este viernes el empate 1-1 a las Rayadas del Monterrey, dirigidas por la costarricense Amelia Valverde, ante el Juárez FC en el arranque de la novena jornada del torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano.