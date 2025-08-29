Luis Enrique: "Jugar contra el Barcelona es positivo y negativo a la vez"

"Para mí es un sentimiento positivo y negativo. Es bonito volver a jugar en Barcelona, porque es mi casa, y está muy bien jugar contra ellos porque les gusta jugar un buen fútbol, son ofensivos. Pero, al mismo tiempo, si hablo con el corazón, se trata del club que más me ha ayudado y no me pone muy contento jugar contra ellos. Es un sentimiento difícil de valorar", dijo el técnico.

En la conferencia previa al partido liguero ante el Toulouse, el entrenador del actual campeón europeo volvió a lamentar que le haya tocado un grupo especialmente duro, como le sucedió el año pasado.

"Siendo honestos, tengo que esperar al próximo año, al sorteo del próximo año y si pasa lo mismo, quizá el botón del ordenador (del sorteo) no funciona", comentó.

El vigente campeón de la Champions jugará la fase Liga de la máxima competición continental con el Barcelona, el Athletic Bilbao, el Bayern Múnich, el Bayern Leverkusen, el Sporting de Portugal, el Tottenham y el Newcastle.

"Este nuevo formato de competición es bonito para ciertos equipos, cada equipo tiene su calendario (...). Con el calendario que nos toca, será normal perder puntos porque hay mucho nivel en los adversarios que nos enfrentaremos (...) No nos ha tocado un partido fácil", refirió.