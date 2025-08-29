Nkunku ultima su fichaje por el Milan

El atacante, que llegó en la noche del jueves desde Londres, firmará esta misma tarde su nuevo contrato como milanista, una vez superadas las pertinentes pruebas médicas. La operación, según apuntan medios italianos, se cerró con una cifra cercana a los 42 millones de euros con bonus incluidos con un contrato por las próximas 4 temporadas.

La decisión del Milan de apostar por Nkunku llegó después de dos operaciones fallidas. Primero con el nigeriano Victor Boniface, que no convenció al equipo médico 'rossonero' por sus lesiones de cruzado en la rodilla derecha; y después con el danés Conrad Harder, con el que no se terminó de llegar a un acuerdo.

Nkunku es campeón de la Liga Conferencia y del Mundial de clubes con el Chelsea, equipo en el que jugó un total de 62 partidos en dos temporadas, con 18 goles y 5 asistencias.

Antes, con el Leipzig, donde explotó, disputó 173 partidos en los que marcó 70 goles y dio 56 asistencias entre 2019 y 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy