Tuchel pidió disculpas a Bellingham por tachar su comportamiento de "repulsivo"

El alemán hizo este comentario después de la derrota contra Senegal en junio, cuando, a la vez que alabó el carácter del centrocampista del Real Madrid en el campo, dijo que la propia madre del alemán a veces lo encontraba "repulsivo".

"Utilicé esta palabra sin intención, quería dejar eso claro. No había ningún mensaje oculto. Entiendo que es mi responsabilidad y que por mi culpa se escribieron esos titulares. Estoy arrepentido por ello y sé que debería haberlo hecho mejor. Hago todo esto en mi segundo idioma. Lo hice la mañana después de una derrota, después de no dormir mucho, en una entrevista en directo y utilicé la palabra incorrecta. Es mi culpa", explicó el alemán.

Bellingham, que se encuentra de baja recuperándose de una lesión en el hombro, no ha sido convocado para los partidos contra Andorra y Serbia del 6 y 9 de septiembre respectivamente.

"Le llamé inmediatamente para disculparme", aclaró Tuchel.

