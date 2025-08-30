0-0. El Newcastle sigue sin ganar

En un partido plano y sin muchas ocasiones, los de Eddie Howe echaron de menos a Isak, que parece destinado a irse al Liverpool antes de que cierre el mercado el lunes, y a Nick Woltemade, el fichaje más caro de su historia, por el que han pagado 80 millones de que euros y que no fue inscrito a tiempo para este encuentro.

Sin el alemán, el Newcastle firmó otro empate pobre y que se pudo haber llevado el Leeds por medio de Dominic Calvert-Lewin en los últimos minutos. Los 'Whites' apretaron en el cuarto de hora final, pero no les dio para la que hubiese sido la segunda victoria del curso para ellos.

El Newcastle se va al parón sin saber lo que es ganar esta campaña, con dos puntos en decimoquinta posición, mientras que el Leeds es décimo con cuatro unidades.