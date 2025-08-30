1-0. Santi Castro frena al Como

Después de la exigente prueba del Lazio en la primera jornada, con la exhibición del argentino Nico Paz, llegó el examen de aún más nivel que exige el Bolonia de Vincenzo Italiano, candidato a puestos europeos con una plantilla campeona de Copa Italia que disputa Liga Europa.

Y aunque plantó cara, no fue capaz de aplacar el poderío de un Bolonia dolido y necesitado por la derrota inicial ante el Roma. Fue un partido igualado, con más control boloñés pero con peligro de los 'lariani', siempre orquestado por un Nico Paz determinante. Cada pase, cada conducción, cada balón parado. Todo lo que toca lo convierte en peligroso para el rival.

Esta vez, sin embargo, fue decisivo un compatriota como Santi Castro, titular tras la baja de larga duración del italiano Ciro Immobile. Porque después de varias jugadas de peligro, de disparos desde fuera del área y de servir como vía des escape a la presión de los de Fàbregas, creó de un balón largo el gol que supuso la victoria.

Peleó cuerpo a cuerpo con el español Jacobo Ramón, mucho más alto, y le ganó la posición. Consiguió bajar el balón al suelo, tenerlo controlado dentro del área y dejarlo suave a la frontal. Allí, siempre oportuna, apareció la zurda de Orsolini para colocarla pegada al palo y encarrilar la primera victoria de la temporada en el minuto 59.

Ni siquiera la entrada de Morata en la última media hora, en la que el Como se volcó en ataque sin éxito, pudo evitar la primera derrota de la temporada para los de Fàbregas, que se quedan con 3 puntos, empatados con el Bolonia.