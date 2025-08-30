Botafogo vapulea al Bragantino 4-1 y vuelve a vencer en casa tras cuatro partidos

El equipo del técnico Davide Ancelotti dominó el balón nada más lanzarse al campo y a los cinco minutos se adelantó en el marcador con un gol del uruguayo Santi Rodríguez, fichado a principios de año para reforzar el plantel.

El Bragantino pareció reaccionar cuando Jhon Jhon empató el encuentro poco después, pero el rival no dio su brazo a torcer y contraatacó con otros dos tantos de Danilo y Newton en el primer tiempo.

Para rematar, en la adición de la segunda mitad, el argentino Álvaro Montoro marcó el cuarto.

Con este resultado, el club de Río de Janeiro suma 35 puntos y se mantiene en quinta posición de la tabla, aunque acorta distancias con los punteros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, se trata de la segunda victoria consecutiva después del 3-1 contra el Juventude, lo que transmite buenas sensaciones sobre el rumbo emprendido bajo el mando de Davide, fichado a principios de julio.

Flamengo y Palmeiras, primero y segundo en la clasificación, juegan este domingo contra Gremio y Corinthians, respectivamente.