El Real Oviedo cambia el dibujo y la Real Sociedad sale con cuatro novedades

El Real Oviedo renuncia a los cinco defensas con los que salió ante el Real Madrid y Paunovic apuesta por un once formado por Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim; Dendoncker, Reina; Ilic, Ovie Ejaria, Ilyas; Fede Viñas.

Por primera vez desde la llegada de Paunovic a la capital del Principado, Sibo se queda en banquillo por decisión técnica; Reina vuelve tras sanción y Ovie Ejaria y Fede Viñas son las otras novedades en detrimento de Oier Luengo y Rondón.

En la Real Sociedad, por su parte, el once lo forman Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Gorrotxa, Pablo Marín; Take Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea; Oskarsson.

Cinco son las novedades en el equipo txurri-urdin, ya que entran Caleta-Car, Aihen Muñoz, Gorrotxa y Oskarsson en detrimento de Jon Martín, Sergi Gómez, Turrientes y Sucic.

