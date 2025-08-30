Flick: "Estoy convencido de que Fermín quiere quedarse, pero no sé qué pasará"

El futbolista andaluz y su posible salida del club ha sido uno de los nombres propios este sábado en la rueda de prensa del técnico alemán previa al partido liguero de este domingo frente al Rayo Vallecano.

"De momento, Fermín está aquí. Hablé con él y estoy convencido de que quiere quedarse, pero no sé qué pasará. Estaré muy contento cuando cierre el mercado de fichajes", ha asegurado Flick, quien ha subrayado que el internacional español "ama al Barça".

En este sentido, ha elogiado las virtudes del internacional español, al que ha calificado como "un jugador muy agresivo, con y sin balón", que además "es muy bueno corriendo al espacio de la última línea y generando espacios" y tiene gol.

Preguntado sobre la situación anímica del jugador ante el interés del Chelsea en contratarle, Flick ha admitido que "al principio de la semana fue diferente" a cómo lo ve ahora, "que está más centrado", ha precisado.

"Le dije mi opinión, pero me la guardo. Hay gente que sabe más qué está pasando. Es un negocio, pero yo estoy centrado en mi equipo. Fermín ha demostrado muchas veces lo importante que es para nosotros. Nos puede ayudar mucho", ha señalado. Y ha añadido: "No os quiero decir mucho más, pero su corazón es del Barça".

Con todo, Flick ha dicho estar "centrado en el equipo", sin fijarse en la situación financiera del club. "Tenemos un equipo fantástico. Todos saben que me gustaría mantener a todos los jugadores que están en la plantilla", ha argumentado.

Más allá del futuro del jugador de El Campillo, Flick ha elogiado a su próximo rival, el Rayo Vallecano, y especialmente a su entrenador, Iñigo Pérez, quien ha recordado que el pasado curso realizó "un trabajo fantástico".

"Cada partido es diferente. La intensidad del Rayo es muy alta. Tenemos que jugar con confianza y tenemos jugadores que saben jugar en el uno contra uno. Habrá que tener posesión, pero también aprovechar los espacios", ha añadido Flick.

Asimismo, al ser preguntado por las condiciones del césped del estadio de Vallecas, Flick ha respondido que es algo que no puede cambiar. "Hay que jugar igual que lo hará el Rayo", ha subrayado.