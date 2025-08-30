Fútbol Internacional

Napoli gana en el descuento y se pone en cabeza

El Napoli, vigente campeón del fútbol italiano, sufrió muchísimo para ganar al Cagliari (1-0), al que solo pudo batir en el descuento final, este sábado en la 2ª jornada de la Serie A, donde el equipo de Antonio Conte se pone líder provisional.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 18:22
Salto acrobático de Lorenzo Lucca, delantero del Napoli, para controlar el balón durante el partido contra el Cagliari. (EFE).
Salto acrobático de Lorenzo Lucca, delantero del Napoli, para controlar el balón durante el partido contra el Cagliari. (EFE). CIRO FUSCO

Con un pleno de 6 puntos, los napolitanos comandan la tabla a la espera del resto de partidos del fin de semana y especialmente a lo que haga su gran rival, el Inter de Milán, que recibirá el domingo en el Giuseppe Meazza al Udinese.

El mediocampista camerunés Frank Anguissa fue el héroe de la velada en el estadio Diego Maradona, con ese gol liberador en el 90+5. Antes de ello, el Napoli se había topado una y otra vez contra un muro y con un sobresaliente partido del guardameta Elia Aprile, que fue una pesadilla para Scott McTominay (45, 90+3) y Leonardo Spinazzola (60).

Con 6 puntos, igual que el Napoli, pero con una ligera peor diferencia de goles están el Cremonese del paraguayo Antonio Sanabria, que el viernes venció 3-2 al Sassuolo, y la Roma, que este sábado se impuso por la mínima (1-0) en el campo del recién ascendido Pisa, con un solitario tanto del argentino Matías Soulé en el 55.

Resultados y goleadores:

* Napoli 1-Cagliari 0. Gol: 90+5’ André-Frank Zambo Anguissa (N).

* Pisa 0-Roma 1. Gol: 55’ Matías Soulé (R).

* Bolonia 1-Como 0. Gol: 59’ Riccardo Orsolini (B).

* Parma 1-Atalanta 1. Goles: 79’ Mario Pašalic (A); 85’ Patrick Cutrone (P).

-Viernes:

* Cremonese 3-Sassuolo 2. Goles: 37’ Filippo Terracciano, 39’ Franco Vázquez, 90+3’ Manuel De Luca, de penal (C); 65’ Andrea Pinamonti, 73’ Domenico Berardi, de penal (S). Ast: 10.000.

* Lecce 0-Milan 2. Goles: 66’ Ruben Loftus-Cheek, 86’ Christian Pulisic (M).

-Domingo: 13:30 Genoa-Juventus (ESPN4); 13:30 Torino- Fiorentina; 15:45 Inter-Udinese; 15:45 Lazio-Hellas Verona.

* Posiciones: Napoli 6 puntos, Cremonese 6, Roma 6, Inter 3, Juventus 3, Milan 3, Como 3, Bolonia 3, Atalanta 2.

