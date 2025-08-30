Napoli gana en el descuento y se pone en cabeza

Con un pleno de 6 puntos, los napolitanos comandan la tabla a la espera del resto de partidos del fin de semana y especialmente a lo que haga su gran rival, el Inter de Milán, que recibirá el domingo en el Giuseppe Meazza al Udinese.

El mediocampista camerunés Frank Anguissa fue el héroe de la velada en el estadio Diego Maradona, con ese gol liberador en el 90+5. Antes de ello, el Napoli se había topado una y otra vez contra un muro y con un sobresaliente partido del guardameta Elia Aprile, que fue una pesadilla para Scott McTominay (45, 90+3) y Leonardo Spinazzola (60).

Con 6 puntos, igual que el Napoli, pero con una ligera peor diferencia de goles están el Cremonese del paraguayo Antonio Sanabria, que el viernes venció 3-2 al Sassuolo, y la Roma, que este sábado se impuso por la mínima (1-0) en el campo del recién ascendido Pisa, con un solitario tanto del argentino Matías Soulé en el 55.

Resultados y goleadores:

* Napoli 1-Cagliari 0. Gol: 90+5’ André-Frank Zambo Anguissa (N).

* Pisa 0-Roma 1. Gol: 55’ Matías Soulé (R).

* Bolonia 1-Como 0. Gol: 59’ Riccardo Orsolini (B).

* Parma 1-Atalanta 1. Goles: 79’ Mario Pašalic (A); 85’ Patrick Cutrone (P).

-Viernes:

* Cremonese 3-Sassuolo 2. Goles: 37’ Filippo Terracciano, 39’ Franco Vázquez, 90+3’ Manuel De Luca, de penal (C); 65’ Andrea Pinamonti, 73’ Domenico Berardi, de penal (S). Ast: 10.000.

* Lecce 0-Milan 2. Goles: 66’ Ruben Loftus-Cheek, 86’ Christian Pulisic (M).

-Domingo: 13:30 Genoa-Juventus (ESPN4); 13:30 Torino- Fiorentina; 15:45 Inter-Udinese; 15:45 Lazio-Hellas Verona.

* Posiciones: Napoli 6 puntos, Cremonese 6, Roma 6, Inter 3, Juventus 3, Milan 3, Como 3, Bolonia 3, Atalanta 2.