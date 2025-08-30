Bayern sufre pero gana en Augsburgo

Una semana después de su golpe sobre la mesa contra el RB Leipzig (6-0) , el Bayern sufrió más de lo esperado en el desplazamiento más corto que tiene que efectuar en el campeonato de la regularidad.

En su partido número 100 con los colores muniqueses, Harry Kane dio dos pases de gol, sobre Serge Gnabry (28) y Michael Olise (51) . Luis Díaz confirmó su rápida adaptación a su nuevo equipo con un nuevo gol antes del descanso, rematando un pase atrás de Konrad Laimer.

El Augsburgo redujo la renta por medio del volante croata Kristjian Jakic (53) , y relanzó el suspense con un gol de Mert Kömür (76) . Los muniqueses resistieron la presión de los hombres de Sandro Wagner para llevarse a casa los tres puntos.

Resultados y goleadores:

* Hoffenheim 1-Eintracht Frankfurt 3. Goles: 17’, 27’ Ritsu Doan, 51’ Can Uzun (EF); 90+1’ Grischa Prömel (H).

* Stuttgart 1 - Bor. Mönchengladbach 0. Gol: 79’ Chema Àndrés (S).

* Werder Bremen 3- Bayer Leverkusen 3. Goles: 5’, 64’ Patrik Schick, el 2° de penal, 35’ Malik Tillman (BL); 44’ Romano Schmid, de penal, 76’ Isaac Schmidt, 90+4’ Karim Coulibaly (WB). Exp: 63’ Niklas Stark (WB). Ast: 42.100.

* RB Leipzig 2-Heidenheim 0. Goles: 48’ Christoph Baumgartner, 78’ Romulo (L).

* Augsburgo 1-Bayern Múnich 3. Goles: 28’ Serge Gnabry, 45+4’ Luis Díaz, 48’ Michael Olise (BM); 53’ Kristijan Jakic, 76’ Mert Komur (A). Ast:

-Viernes:

* Hamburgo 0-St Pauli 2. Goles: 19’ Adam Dzwigala, 60’ Andreas Hountondji (SP). Exp: 77’ Giorgi Gocholeishvili (H). Ast: 57.000.

Domingo: 10:30 Wolfsburgo-Maguncia (ESPN5); 12:30 Borussia Dortmund-Unión Berlín; 14:30 Colonia-Friburgo.

* Posiciones: Bayern 6 puntos, Eintracht 6, St Pauli 4, Wolfsburgo 3, Augsburgo 3, Unión Berlín 3, Colonia 3, Stuttgart 3, Hoffenheim 3, Leipzig 3.