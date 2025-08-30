Ounahi: “Sentía que este era el proyecto ideal para mí”

Ounahi, fichado del Olympique de Marsella por unos seis millones de euros, ha afirmado en una entrevista difundida por el propio club catalán que desde el inicio del mercado ha hablado "cada día" con el director deportivo, Quique Cárcel, y que "sabía que tenia que venir al Girona".

"Es un club donde se juega el fútbol que amo. Me gustaría repetir la temporada que hicieron hace dos o tres años. Sé que aquí estaré bien, seré feliz y disfrutaré mucho", ha dicho.

El nuevo futbolista del Girona ha añadido que siempre ha soñado jugar en LaLiga EA Sports, su liga "favorita" y la que más encaja con su perfil de futbolista "técnico".

En este sentido, ha reconocido que tiene "muchas ganas" de "descubrir" LaLiga y de comenzar su aventura en el Girona.

También ha afirmado que espera aportar su experiencia en la liga francesa, "más física y táctica", y "dar un plus" a un equipo que sabe que no ha empezado bien la temporada, tras encajar duras goleadas ante el Rayo Vallecano (1-3) y el Villarreal (5-0).

Ounahi, de 25 años, fue uno de los grandes artífices del excelente Mundial que firmó la selección de Marruecos en 2022 y ha llegado a Montilivi después de un curso cedido en el Panathinaikos, con un balance de cinco goles y siete asistencias en 35 partidos.