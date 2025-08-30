Pellegrini confirma que Nelson Deossa está disponible y entrará en la convocatoria

Deossa fue fichado el pasado 4 de agosto por el Betis, procedente del Monterrey mexicano, tras destacar en el pasado Mundial de Clubes. La intención de Pellegrini es que ocupe la vacante en el centro del campo que dejó el traspaso del estadounidense Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, pero una lesión en el tobillo izquierdo le ha impedido debutar en el fútbol español.

Pellegrini anunció este sábado "el alta médica" del defensa Diego Llorente y de los centrocampistas Marc Roca y Nelson Deossa y dijo que "están en la lista de citados" por primera vez esta temporada tras haber superado sus respectivas lesiones.

Se congratuló, por ello, de la recuperación de estos futbolistas porque que vienen a reforzar "un plantel justo en este momento" debido a las lesiones y a las operaciones en curso en este cierre de mercado.

En este sentido, el técnico santiaguino sigue "igual, ni optimista ni pesimista", con respecto al posible regreso del extremo brasileño Antony dos Santos, cuyo fichaje se negocia con el Manchester United y sobre el que espera que "se pueda hacer", ya que "fue muy importante la temporada pasada y ojalá venga".

Respecto al encuentro contra el Athltic, afirmó que "todos los partidos son difíciles en LaLiga", pero el de este domingo en La Cartuja, lo es más por tratarse de "un rival de 'Champions' con jugadores desequilibrantes", por lo que su equipo debe "hacer un partido muy completo en defensa y en ataque".

"Hay que entrar con confianza de que jugamos en casa para intentar ganar desde el primer minuto y saber que no nos podemos confiar mientras mayor calidad tenga el rival enfrente", declaró este sábado en rueda de prensa el técnico chileno tras dirigir su último entrenamiento antes de la visita del conjunto bilbaíno.

Sobre el sorteo de la liguilla de la Liga Europa celebrado el viernes, el preparador chileno aseguró que "en todos los grupos hay rivales más o menos complicados" y que afrontarán la competición con "el objetivo de clasificar, ojalá lo más arriba posible, y si es dentro de los primeros ocho, mejor", al tiempo que advirtió de que "los jueves siempre pasan mucha factura en LaLiga, así que tenemos que tener un plantel para ser competitivos en LaLiga y en Europa".