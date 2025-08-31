3-2. Minamino rescata al Mónaco a la desesperada

El Mónaco tiró por tierra en tres minutos todo el trabajo hecho y un 2-0 que ponía de cara el encuentro del estadio Luis II ante un rival que llegó al choque al alza, con dos triunfos en otros tantos encuentros.

El equipo del austríaco Addi Hutter, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones y todavía sin contar con el español Ansu Fai y el francés Paul Pogba, aún fuera de forma, evitó con apuros el segundo tropiezo seguido después de la derrota del pasado fin de semana contra el Lille.

El Mónaco, aspirante a la parte alta de la clasificación, encarriló el encuentro a los seis minutos, cuando Maghnes Akliouche aprovechó un grave error del meta visitante Mike Penders, presionado por Folarin Balogun, y anotó a puerta vacía.

Balogun fue, precisamente, el que hizo el segundo al inicio de la segunda parte, en una acción de contraataque rápida. Un pase del senegalés Lamine Camara y el estadounidense superó otra vez a Penders.

Se durmió el Mónaco a partir de ese momento y el partido cambió en el tramo final. El tanto de Dilane Bakwa lo cambió todo. Dio alas a los visitante. Marcó en el minuto 73 tras un gran centro del inglés Samuel Amo Ameyaw.

Y tres minutos más tarde, Bakwa, que saltó al campo en la segunda parte desde el banquillo, provocó el penalti que dio el empate al conjunto de Liam Rosenior. Entró en el área y fue trabado por Alexandre Golovin y Caio Henrique. El argentino Joaquin Panichelli no falló desde los once metros y estableció el empate.

Sin embargo, el acoso de última hora salvó al Mónaco. Adi Hutter sacó a Minamino al campo en el 85 y retiró a Golovin. Diez minutos después, en el 95, el nipón marcó, de cabeza, el gol del triunfo tras recibir un balón de Akliouche, ya a la desesperada.