Empates de Flamengo y Palmeiras abren hueco para Cruzeiro en la disputa por el liderato

Con estos resultados, Flamengo lidera con 47 puntos, mientras que Palmeiras cayó del segundo al tercer puesto con 43 unidades.

A la segunda posición escaló Cruzeiro, con 44 enteros y después de vencer por 1-0 al São Paulo, aunque el equipo de Belo Horizonte ha jugado dos partidos más que Palmeiras y uno más que Flamengo.

El líder, por otra parte, empató 1-1 con el Gremio, en un encuentro jugado en el estadio de Maracaná y que el club de Río de Janeiro dominó pero en el que tuvo pocas ocasiones de gol ante la cerrada defensa de su rival.

Un gol del argentino Giorgian de Arrascaeta, su decimosegundo en la liga de este año, adelantó momentáneamente al equipo de Filipe Luís, que venía de propinar una goleada histórica al Vitória en el partido anterior.

Sin embargo, una falta de mano de Ayrton Lucas brindó al Gremio un penalti, que el portero Tiago Volpi no desaprovechó.

En una dinámica similar, Palmeiras dominó el derby paulistano contra Corinthians y enseguida abrió el marcador, con un penalti chutado por Vítor Roque, exjugador del Barcelona.

Pero un descuido hizo que Corinthians igualara el resultado, cuando un balón rebotó en la pierna de Piquerez y entró en la portería del Palmeiras.

El Santos, con un Neymar ya recuperado del edema en la pierna que provocó su baja la semana pasada, empató a cero con el Fluminense.

Con tan solo 22 puntos, el equipo, que ascendió a primera división esta temporada, se encuentra cerca de la zona de descenso una vez más.

En cuanto al Botafogo, vigente campeón de la liga, transmitió buenas sensaciones, al golear el sábado por 4-1 al Bragantino, lo que le permitió acercarse un poco más a los primeros.