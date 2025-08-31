En Inglaterra como en España, relevo en el VAR tras un error

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El comité de arbitraje de Inglaterra ha seguido los pasos del español y ha relevado a Michael Salisbury del VAR para el encuentro de este domingo entre el Liverpool y el Arsenal, tras haberse equivocado el sábado en el encuentro entre el Fulham y el Chelsea.