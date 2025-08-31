Golazo de Szoboszlai da la victoria al Liverpool sobre el Arsenal

Poco separaba al Liverpool del Arsenal en Anfield antes de que Szoboszlai se adelantara a un tiro libre en el minuto 83 y lo rematara al ángulo superior desde unos 30 metros.

Reemplazando como lateral en una emergencia, el capitán húngaro, típicamente un mediocampista ofensivo, hizo su mejor imitación del ahora retirado lateral derecho Trent Alexander (ahora en el Real Madrid) con un disparo de gran calidad que no estuvo en sintonía con el resto del juego.

Ahora son tres victorias consecutivas para abrir la temporada para el Liverpool, el actual campeón.

Para el Arsenal, fue su primera derrota y su primer gol encajado, ampliando así su récord sin victorias en Anfield que se remonta a 2012.

* Los paraguayos: Diego Gómez (Brighton) jugó hasta los 61 en la victoria 2-1 sobre Manchester City. Omar Alderete (Sunderland) completó el juego que ganaron 2-1 al Brentford. Diego León (Manchester United) no fue convocado. Enso González (Wolves) se recupera de una lesión.

Resultados y goleadores:

* Liverpool 1-Arsenal 0. Gol: 83’ Dominik Szoboszlai (L). Ast:60.455.

* Nottingham 0-West Ham 3. Goles: 84’ Jarrod Bowen, 84’ Lucas Paquetá, de penal, 90+1’ Callum Wilson (WH). Ast: 30.215.

* Brighton 2-Manchester City 1. Goles. 34’ Erling Haaland (MC); 67’ James Milner, de penal, 89’ Brajan Gruda (B). Ast: 31.485.

* Aston Villa vs. Crystal Palace (más tarde).

-Resultados del sábado:

* Chelsea 2-Fulham 0. Goles: 45+9’ João Pedro, 56’ Enzo Fernández, de penal (Ch).

* Tottenham 0-Bournemouth 1. Gol: 5’ Evanilson (B). Ast: 61.250.

* Sunderland 2-Brentford 1. Goles: 77’ Igor Thiago (B); 82’ Enzo Le Fée, de penal, 90+6’ Wilson Isidor (S). Incidencia: 59’ Kevin Schade (B) falló un penal. Ast: 46.267.

* Wolverhampton 2-Everton 3. Goles: 7’ Beto, 33’ Iliman Ndiaye, 55’ Kiernan Dewsbury-Hall (E); 21’ Hwang Hee-chan, 79’ Rodrigo Gomes (W). Ast: 30.271.

* Manchester United 3-Burnley 2. Goles: 27’ Josh Cullen, en contra, 57’ Bryan Mbeumo, 90+7’ Bruno Fernandes, de penal (MU); 55’ Lyle Foster, 66’ Jaidon Anthony (B)

* Leeds 0- Newcastle 0. Ast: 36.727.

-Posiciones: Liverpool 9 puntos, Chelsea 7, Arsenal 6, Tottenham 6, Everton 6, Sunderland 6, Bournemouth 6, Manchester United 4, Nottingham 4, Brighton 4, Leeds 4, Manchester City 3, Burnley 3, Brentford 3, West Ham 3.

(Fuente: AP, AFP y EFE).