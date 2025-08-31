El Brighton de Diego Gómez derrota al Manchester City

Con 3 puntos de 9 posibles, el City cae provisionalmente a la duodécima posición de la tabla y no consigue por ahora recuperar la ilusión que perdió la campaña pasada, donde quedó pronto descolgado en la lucha por el título nacional, que había conquistado en las cuatro temporadas anteriores.

El revés del pasado fin de semana en casa ante el Tottenham por 2-0 había generado numerosos interrogantes que el partido de este domingo en Brighton no ha hecho más que acentuar.

La derrota fue especialmente dolorosa porque llegó por un tanto del alemán Brajan Gruda en el minuto 89. Antes de ello, el noruego Erling Haaland había adelantado al City en el 34, consiguiendo su 88º tanto en 100 partidos como jugador de los Sky Blues, pero James Milner había igualado para las Gaviotas en el 67, transformando un penal.

Tampoco esta vez Guardiola ha sido capaz de ganar un partido de Premier contra Fabian Hurzeler, con el que acumula un empate y una derrota antes de esta cita del Amex Stadium.

Diego Gómez jugó hasta el minuto 61, siendo reemplazado por el alemán Brajan Gruda, autor del tanto que le dio la primera victoria a las Gaviotas en la presente temporada de la Premier.

