Guirassy lidera triunfo del Borussia Dortmund

Guirassy remató un centro de Yan Couto antes del descanso y luego el astro guineano batió al guardameta del Union, Frederik Rönnow, con un delicado toque antes de la hora de juego.

Tres puntos que permiten al conjunto de la cuenca del Ruhr corregir su paso en falso inicial la semana pasada en la cancha del St Pauli (3-3).

Con 4 puntos en el casillero, los hombres de Niko Kovac cuentan con dos puntos menos que Bayern Múnich, Eintracht Frankfurt y Colonia, los tres únicos equipos en haber ganado sus dos primeros partidos de liga.

Resultados y goleadores:

* Wolfsburgo 1-Maguncia 1. Goles: 9’ Aaron Zehnter (W); 89’ Nadiem Amiri, de penal (M). Exp: 90+10’ Mattias Svanberg (W).

* Borussia Dortmund 3-Unión Berlín 0. Goles: 44’ y 58’ Serhou Guirassy, 81’ Félix Nmecha (BD). Ast: 81.365.

* Colonia 4-Friburgo 1. Goles: 35’ Jakub Kaminski, 47’ Marius Bulter, 57’ Jan Uwe Thielmann, 81’ Said El Mala (C); 84’ Maximilian Eggestein (F).

-Sábado:

* Hoffenheim 1-Eintracht Frankfurt 3. Goles: 17’, 27’ Ritsu Doan, 51’ Can Uzun (EF); 90+1’ Grischa Prömel (H).

* Stuttgart 1 - Bor. Mönchengladbach 0. Gol: 79’ Chema Àndrés (S).

* Werder Bremen 3- Bayer Leverkusen 3. Goles: 5’, 64’ Patrik Schick, el 2° de penal, 35’ Malik Tillman (BL); 44’ Romano Schmid, de penal, 76’ Isaac Schmidt, 90+4’ Karim Coulibaly (WB). Exp: 63’ Niklas Stark (WB). Ast: 42.100.

* RB Leipzig 2-Heidenheim 0. Goles: 48’ Christoph Baumgartner, 78’ Romulo (L).

* Augsburgo 2-Bayern Múnich 3. Goles: 28’ Serge Gnabry, 45+4’ Luis Díaz, 48’ Michael Olise (BM); 53’ Kristijan Jakic, 76’ Mert Komur (A). Ast: 30.660.

-Viernes:

* Hamburgo 0-St Pauli 2. Goles: 19’ Adam Dzwigala, 60’ Andreas Hountondji (SP). Exp: 77’ Giorgi Gocholeishvili (H). Ast: 57.000.

-Posiciones: Bayern 6 puntos, Eintracht 6, Colonia 6, Dortmund 4, St. Pauli 4, Wolfsburgo 4, Augsburgo 3, Stuttgart 3, Hoffenheim 3, Unión Berlín 3, Leipzig 3.