Nicolás Larcamón considera que Cruz Azul tiene la responsabilidad de ser campeón

“Siempre tenemos esa ambición, esa responsabilidad por lo gigante que es esta institución, por lo que es nuestra afición, convivimos todo el tiempo con esa responsabilidad y vamos por eso”, dijo en conferencia de prensa.

En su partido de la jornada 7, el conjunto cementero sacó la victoria de visita a las Chivas de Guadalajara por un marcador de 1-2 con goles de los argentinos José Paradela y de Rodolfo Rotondi.

Larcamón reconoció la calidad del juego desplegado por el rival, que dio un buen juego e impuso sus condiciones y al que calificó como la mejor versión de Chivas desde que llegó a dirigir a México.

“Desde que estoy en México he enfrentado muchas veces a Chivas y siento que hoy enfrenté a las mejores Chivas desde que estoy en el el país. A ese nivel lo destaco”, declaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseguró que ganar a rivales como Chivas o Toluca le permite conocer al plantel y saber cómo gestionar el juego si llegan a estar en liguilla.

“Saber ganar como le ganamos a Toluca, como hoy le ganamos a Chivas, es importante porque en algún momento te vas a enfrentar a equipos de mucha jerarquía que van ir a matar o morir y tienes que saber gestionar cuando ser dominante, propositivo, cuando eres superior”, expresó.