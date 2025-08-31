River lidera su grupo y Boca suma tercer triunfo al hilo

En el estadio Monumental, Santiago Lencina (17’) y Maximiliano Salas (21’) marcaron los goles para el Millonario, que incluyó al paraguayo Matías Galarza Fonda desde el minuto 67 y quedó como único líder de la zona A con 15 puntos.

En Mar del Plata, en un cotejo disputado bajo una intensa neblina y con lluvia por momentos, el Xeneize fue superior frente a uno de los colistas del campeonato y ganó con dos goles de cabeza anotados por Luciano Di Lollo (45+2’) y Rodrigo Battaglia (80’).

* Resultados. Viernes: Newell’s 1-Barracas Central 2; Banfield 1-Tigre 0; Instituto 0-Independiente 0.

Sábado: San Lorenzo 0- Huracán 0; Central Córdoba 2-Estudiantes 0; Ind. Rivadavia 2-Argentinos 1; Sarmiento-Rosario Central (suspendido por lluvia); Vélez 3-Lanús 0.

Domingo: Aldosivi 0- Boca 2; Talleres 0-Riestra 1; Defensa 2-Belgrano 1; River 2-San Martín SJ 0; Racing -Unión.

Lunes: 17:00 Gimnasia- Atl. Tucumán; 19:15 Platense-Godoy Cruz (TyC).

* Posiciones: Grupo A: Barracas Central 14 puntos, Central Córdoba 13, Boca 12, Defensa 12, Estudiantes 12, Huracán 11, Banfield 10, Unión 9, Argentinos 8.

Grupo B: River 15, Vélez 14, Riestra 13, San Lorenzo 12, Rosario Central 10, Lanús 10, Atl. Tucumán 9, San Martín SJ 8, Gimnasia LP 7.