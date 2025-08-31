Fútbol Internacional

River lidera su grupo y Boca suma tercer triunfo al hilo

River Plate se impuso este domingo de local por 2-0 a San Martín de San Juan y sigue como líder de su grupo tras la séptima fecha del torneo Clausura 2025 argentino, en la que Boca Juniors cosechó su tercer triunfo al hilo al vencer de visita 2-0 a Aldosivi.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 21:23
Maximiliano Salas, delantero de River Plate, enfrenta la marca de Luciano Recalde, zaguero de San Martín de San Juan, durante el partido disputado este domingo en Buenos Aires. (AFP).
En el estadio Monumental, Santiago Lencina (17’) y Maximiliano Salas (21’) marcaron los goles para el Millonario, que incluyó al paraguayo Matías Galarza Fonda desde el minuto 67 y quedó como único líder de la zona A con 15 puntos.

En Mar del Plata, en un cotejo disputado bajo una intensa neblina y con lluvia por momentos, el Xeneize fue superior frente a uno de los colistas del campeonato y ganó con dos goles de cabeza anotados por Luciano Di Lollo (45+2’) y Rodrigo Battaglia (80’).

* Resultados. Viernes: Newell’s 1-Barracas Central 2; Banfield 1-Tigre 0; Instituto 0-Independiente 0.

Sábado: San Lorenzo 0- Huracán 0; Central Córdoba 2-Estudiantes 0; Ind. Rivadavia 2-Argentinos 1; Sarmiento-Rosario Central (suspendido por lluvia); Vélez 3-Lanús 0.

Domingo: Aldosivi 0- Boca 2; Talleres 0-Riestra 1; Defensa 2-Belgrano 1; River 2-San Martín SJ 0; Racing -Unión.

Lunes: 17:00 Gimnasia- Atl. Tucumán; 19:15 Platense-Godoy Cruz (TyC).

* Posiciones: Grupo A: Barracas Central 14 puntos, Central Córdoba 13, Boca 12, Defensa 12, Estudiantes 12, Huracán 11, Banfield 10, Unión 9, Argentinos 8.

Grupo B: River 15, Vélez 14, Riestra 13, San Lorenzo 12, Rosario Central 10, Lanús 10, Atl. Tucumán 9, San Martín SJ 8, Gimnasia LP 7.

