El centrocampista Carlos Soler llega a San Sebastián para firmar por la Real Sociedad

Soler, quien procede del Paris Saint-Germain (PSG), ha llegado a las 10.30 horas al hotel Costa Vasca, acompañado por el miembro del cuerpo técnico de la Real Gorka Larrea.

Durante la jornada de hoy, último día de mercado, se espera que la Real anuncie oficialmente la contratación de estos dos jugadores.

Carlos Soler, nacido en Valencia en 1997, es canterano del Valencia, club con el que despuntó desde muy joven y en el que jugó durante siete temporadas, hasta que en el año 2022 el PSG lo fichó.

La pasada temporada dejó de contar para Luis Enrique, por lo que jugó cedido en el West Ham United de la Premier League, con el que disputó 31 partidos.

Con estas dos incorporaciones cerradas, la Real empleará el último día de mercado para intentar dar salidas a jugadores que, en principio, no cuentan para el nuevo técnico, Sergio Francisco, como Sadiq Umar, Sheraldo Becker y Álvaro Odriozola.