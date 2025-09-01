El Chelsea vende a Chilwell al Estrasburgo; Sterling y Disasi se quedan sin salida

El acuerdo se enmarca dentro de la relación de propiedad compartida entre ambos clubes bajo el grupo BlueCo, que continúa moviendo piezas en el mercado.
Chilwell, de 28 años, deja Stamford Bridge después de cuatro temporadas en las que alternó titularidades y lesiones, y se une al que ya es el decimoctavo fichaje del club alsaciano en este verano.
En cambio, tanto Raheem Sterling como Axel Disasi permanecerán en Londres, pese a que durante todo el verano se les situó en la lista de descartes.
Ambos han formado parte del denominado 'bomb squad', al margen de la dinámica del primer equipo, y no han sido convocados ni para el Mundial de Clubes conquistado recientemente por el Chelsea ni para las tres primeras jornadas de la Premier League.
En el caso de Tyrique George, seguirá en el Chelsea tras frustrarse su traspaso al Fulham al presentarse el contrato fuera de plazo, lo que invalidó la transferencia.