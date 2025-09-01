El ecuatoriano Jeremy Sarmiento, cedido al Cremonese

El acuerdo con el futbolista incluye una opción de compra obligatoria siempre y cuando el Cremonese mantenga la categoría.

Sarmiento, que llegó del Charlton Athletic en 2021, ha pasado las dos últimas campañas cedido en el Championship (Segunda división), consiguiendo dos ascensos, primero con el Ipswich Town y la temporada pasada con el Burnley.

A sus 23 años, sin embargo, no ha llegado a tener muchas oportunidades con el Brighton, con el que apenas ha jugado 21 encuentros en todo este tiempo.

El ecuatoriano tiene contrato con los 'Seagulls' hasta 2027, con opción a un año adicional.

