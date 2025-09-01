El traspaso de Yangel Herrera a la Real se cierra en 11 millones fijos y 4 en variables

El jugador, que llegó anoche a San Sebastián, ha firmado un contrato por cinco temporadas con la Real.

El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un jugador con poderío físico, recorrido y energía.

Herrera es un refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.

El venezolano, de 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también llegó este lunes a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.

Tras firmar su contrato, Herrera manifestó a los medios del club que fichar por la Real significa un paso grande en su carrera y que cuando surgió la opción de recalar en San Sebastián no tuvo dudas: "Tenía bastante claro que quería venir aquí".

Herrera señaló que ha hablado en los últimos días con su compatriota Jon Mikel Aramburu, con quien mantiene una "relación cercana" y a quien ha consultado distintas cuestiones relacionadas con la Real.

Valoró que la Real lleva años en los que "es un club bastante grande en España", que siempre pelea por las plazas europeas, por lo que acepta el reto "con mucha ilusión".

Se definió como un centrocampista capaz de ocupar varias posiciones y que puede aportar "energía, duelos, llegada al áreas y bastante intensidad a la hora de competir", justo las características que precisa la Real.

"Quiero conseguir algún título con este club, es un sueño, y poder meter a la Real donde ha estado todos estos años, en competiciones europeas", concluyó.