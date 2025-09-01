El valencianista Sergi Canós se marcha cedido al Valladolid

El futbolista de Nules (Castellón) llegó al Valencia -de LaLiga EA Sports (Primera)- en el verano de 2023 procedente del Brentford con un contrato de cuatro años, es decir, hasta el 30 de junio de 2027. En sus dos temporadas en el Valencia ha jugado cerca de 2.209 minutos.

En su primera temporada, la 2023-2024, disputó casi 1.500 minutos repartidos en 31 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey con dos goles y dos asistencias, mientras que en la pasada 2024-2025 disputó 22 partidos. En la competición regular jugó 358 minutos en 17 partidos con una asistencia y en Copa jugó 351 minutos con un gol y cuatro asistencias en cinco partidos.

Durante gran parte de la temporada el futbolista arrastró una hernia de la que fue operado el 21 de mayo cuando sólo faltaba una jornada para que acabara la Liga y sin objetivos en juego para el Valencia después de lograr la permanencia.

El futbolista ha estado apartado del equipo la mayoría de la pretemporada y no ha ido convocado a ninguno de los tres primeros partidos de Liga. Incluso no tenía ni dorsal, pues el club otorgó el número 7 a Arnaut Danjuma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sergi Canós era el último de los descartes de Carlos Corberán que quedaba por salir después de la cesión de Cenk Özkacar al Köln alemán y el fichaje de Hugo Guillamón por el Hajduk Split croata.