Eliminatorias Sudamericanas: Messi disputará su “último partido” en casa

Lionel Messi desembarcó este lunes en Buenos Aires para sumarse a la selección argentina, que se prepara para jugar los últimos dos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, contra Venezuela, el jueves, y Ecuador, el próximo martes.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 20:28
Lionel Messi anunció que el partido del jueves ante Venezuela será el último en la Argentina.
Tras perder la final de la Leagues Cup de Estados Unidos con el Inter Miami ante Seattle Sounders por 0-3, el astro argentino emprendió un viaje de más de 10 horas junto a Rodrigo De Paul para sumarse a la plantilla albiceleste.

Messi, quien llegó en un avión privado al aeropuerto internacional de Ezeiza, firmó autógrafos y desde allí se trasladó al predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la misma localidad de la provincia de Buenos Aires.

El partido contra Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires será el último del futbolista de 38 años por eliminatorias en casa. Debido a esto, el propio jugador anticipó la última semana que se trataría de un partido “muy especial”, y anticipó que estaría acompañado por su esposa, sus hijos, sus padres y sus hermanos.

Este lunes la plantilla cumplió un entrenamiento ligero y el martes lo hará también por la tarde por primera vez con plantilla completa para definir el once titular para enfrentar a Venezuela.

La selección de Argentina llega a la últimas dos jornadas de las eliminatorias como líder absoluto de la clasificación, con 35 puntos y 28 goles anotados al cabo de 16 jornadas, en las que ganó 11 partidos, empató 2 y perdió 3.

