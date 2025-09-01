La 'Juve' cierra a Zhegrova, el sustituto de Nico González

El extremo izquierdo, de 26 años, se presentó en la clínica del club para superar las pruebas médicas, tal y como exhibió la 'Juve' en sus redes sociales. Una vez terminadas, firmará su nuevo contrato con la 'Vecchia Signora'.

No juega desde el pasado 14 de diciembre por culpa de una pubalgia y varias lesiones que le impidieron competir con naturalidad. Sin embargo, la 'Juve' desembolsará alrededor de 25 millones de euros por el jugador, bonus incluidos, se supone que para paliar la que marcha de Nico González.

Zhegrova, nacido en Alemania pero de nacionalidad kosovar, no ocupará una plaza de extracomunitario después de haber obtenido el pasaporte albanés recientemente, algo que también ha facilitado su fichaje.

Con el Lille disputó las últimas 4 campañas, en las que anotó 26 goles entre todas las competiciones, siendo siete de ellos en competiciones europeas.

Antes, militó en el Genk belga y el Basilea suizo.