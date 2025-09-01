La Real Sociedad confirma el fichaje de Yangel Herrera por 5 temporadas

El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó anoche a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo, porque está lesionado.

El centrocampista venezolano cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un centrocampista con poderío físico, recorrido y energía.

Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.

Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.

No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado hoy a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.