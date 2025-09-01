La Real Sociedad ficha a Carlos Soler

Así lo informa la Real Sociedad, que remarca que Carlos Soler, nacido el 2 de enero de 1997 en Valencia, "es un centrocampista diestro que puedo ocupar distintas posiciones en el centro del campo".

"Desde niño en la cantera del Valencia, Soler fue subiendo peldaños hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2016-2017, precisamente en Anoeta", el estadio de su nuevo equipo, agrega.

Con el Valencia, el centrocampista disputó 226 partidos (36 goles y 31 asistencias) y ganó la Copa del Rey en 2019 tras ganar en la final al Barcelona por 2-1.

En el verano de 2022 firmó por el París Saint-Germain, en el que completó dos temporadas. El pasado curso estuvo cedido en el West Ham inglés, con el que disputó 31 partidos en todas las competiciones, con un gol y una asistencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Internacional absoluto con España, Soler llega a la Real "para aportar su calidad y versatilidad al centro del campo".

El PSG también ha anunciado el traspaso de Carlos Soler y recuerda que en sus filas ganó dos títulos de liga francesa (2023 y 2024), una Copa de Francia (2024) y un Trofeo de Campeones (2023). En dos temporadas con el equipo parisino, disputó 63 partidos, marcó 8 goles y dio 8 asistencias.

Internacional español desde la categoría sub-19, ganó el Campeonato de Europa Sub-21 en 2019, tras haber alcanzado la final de la edición de 2017.

Carlos Soler también participó en siete partidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó la medalla de plata.

El centrocampista español fue convocado con la selección absoluta tras los Juegos Olímpicos y marcó en su primer partido, el 2 de septiembre de 2021 contra Suecia. Hasta la fecha, cuenta con 14 internacionalidades y 4 goles con la Roja.

El París Saint-Germain da las gracias a Carlos Soler y "le desea lo mejor para el futuro de su carrera".