Fútbol Internacional

Lucas Beltrán: “En el Valencia triunfaron muchos argentinos, espero hacerlo yo también”

Valencia (España), 2 sep (EFE).- El delantero argentino Lucas Beltrán se mostró contento de llegar al Valencia cedido y mostró su deseo de triunfar en el equipo como ya lo hicieron muchos compatriotas en el pasado.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 19:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2326

“Estoy muy feliz de unirme al Valencia, un lugar en el que triunfaron tantos argentinos y espero hacerlo yo también”, afirmó en un vídeo compartido en redes sociales por el Valencia tras anunciar su incorporación en la última hora de mercado.

Beltrán llega a un club en el que históricamente han jugado muchos argentinos, entre ellos, algunos tan emblemáticos como Mario Alberto Kempes, Pablo Aimar, Fabián Ayala o Claudio ‘El Piojo’ López.

Beltrán, formado en el Instituto de Córdoba y River Plate, llega cedido para esta temporada de la Fiorentina italiana.

Enlace copiado