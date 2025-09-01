Lucas Beltrán: “En el Valencia triunfaron muchos argentinos, espero hacerlo yo también”

“Estoy muy feliz de unirme al Valencia, un lugar en el que triunfaron tantos argentinos y espero hacerlo yo también”, afirmó en un vídeo compartido en redes sociales por el Valencia tras anunciar su incorporación en la última hora de mercado.

Beltrán llega a un club en el que históricamente han jugado muchos argentinos, entre ellos, algunos tan emblemáticos como Mario Alberto Kempes, Pablo Aimar, Fabián Ayala o Claudio ‘El Piojo’ López.

Beltrán, formado en el Instituto de Córdoba y River Plate, llega cedido para esta temporada de la Fiorentina italiana.