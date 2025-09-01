Rodri: "Ha sido un año duro, pero ya estamos de vuelta"

"Estoy muy contento de volver, de estar con los compañeros, tener esa sensación con ellos al estar en la selección", aseguró Rodri al volver a llegar a la Ciudad del Fútbol como internacional para concentrarse con España.

El 22 de septiembre de 2024, durante un partido con su club, el Manchester City, ante el Arsenal, Rodri sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha. El pasado mes de junio volvió a competir en el Mundial de Clubes y tras ir ganando ritmo, De la Fuente, que no le vio en condiciones para la fase final de la Liga de Naciones, recupera a un jugador clave en su equipo.

"Ha sido un año duro pero ya estamos de vuelta y ahora toca afrontar con una sonrisa dos partidos muy importantes", manifestó Rodri a los medios de la Federación.