Yeremy Pino, tercera baja en la convocatoria de España; De la Fuente llama a De Frutos

Las Rozas (Madrid, España), 1 sep (EFE).- Yeremy Pino se suma a las bajas de Gavi y Fabián Torres para la disputa de los dos primeros partidos de España de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, que ha provocado que el seleccionador Luis de la Fuente llame a Jorge de Frutos.