Adidas presenta el logotipo de Lamine Yamal, inspirado en sus raíces y su estilo de juego

Barcelona, 2 sep (EFE).- El fabricante artículos deportivos Adidas ha revelado este martes el nuevo logotipo personal de Lamine Yamal, un diseño que busca reflejar la identidad, las raíces y el estilo de juego del joven talento del Barcelona y de la selección española de fútbol.