Eliminatorias Sudamericanas: Borrón y cuenta nueva en Chile

La salida de Ricardo Gareca el 10 de junio, tras caer ante la selección de Bolivia por 2-0 en El Alto, trajo nuevos vientos a la Roja con la designación de Nicolás Córdova, exfutbolista nacionalizado italiano quien en su primera convocatoria declaró el fin de la ‘Generación Dorada’, que tuvo apellidos ilustres como Vidal, Medel, Sánchez, Bravo, Aránguiz, Isla y compañía.

Por contra, el entrenador provisional agradó a los defensores de la renovación con el llamado a jóvenes de buen presente, como el de Lucas Assadi en la Universidad de Chile y el regreso de hombres que llegaron a ilusionar como Ben Brereton.

La idea es conformar un grupo que se consolide a futuro porque en la presente eliminatoria se quedaron sin posibilidades de clasificación, al ocupar la décima y última posición de la tabla con 10 puntos, a ocho del séptimo lugar que ocupa Venezuela y que es el último que otorga la disputa de una repesca para el Mundial.

“Ya estamos eliminados, pero la intención es terminar de la mejor manera posible, con una nueva nómina, con muchos chicos jóvenes, así que, esperemos estar a la altura. Queremos dejar una buena impresión para lo que viene”, aseguró Rodrigo Echeverría a la prensa.