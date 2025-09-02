Alfaro ya cuenta con plantel completo para enfrentar a Ecuador

El “Cazador de Utopías imposibles”, como se conoce entrenador argentino, deberá afrontar este desafío con algunas bajas importantes. Hugo Cuenca, el atacante surgido en Deportivo Capiatá, no formará parte del equipo debido a que se encuentra en un proceso de recuperación. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y su club, el Genoa de Italia, acordaron que el futbolista continúe su rehabilitación en Europa para asegurar su total recuperación.

El ofensivo que milita en el Calcio Italiano, se une a una lista de ausencias por lesión que incluye a jugadores habitualmente convocados, como los defensores Fabián Balbuena y Ronaldo Dejesús López, el mediocampista Mathías Villasanti, y el delantero Isidro Pitta. Sin embargo, Alfaro sumó nuevas caras para el último combo de eliminatorias. Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia, es una de las novedades junto a Alan Benítez, Alexis Duarte, Braian Ojeda y Ronaldo Martínez, de cara a los partidos que restan en el camino hacia el Mundial.

La Albirroja tiene un objetivo claro: conseguir la clasificación al próximo mundial. El jueves, a las 20:30, el equipo paraguayo recibirá a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco. Un solo punto le basta a Paraguay para asegurar su lugar en la cita mundialista y no depender de lo que suceda en Argentina. Posteriormente, el martes, combinado guaraní cerrará su participación en las eliminatorias visitando a Perú. El encuentro se disputará a las 20:30, en el estadio Nacional de Lima.

