Loftus-Cheek, convocado con Inglaterra para sustituir al lesionado Wharton

El jugador del Crystal Palace sufrió una lesión en la ingle durante la victoria por 0-3 frente al Aston Villa, en la que se retiró en el minuto 56, y no podrá estar disponible en la concentración de los ‘Three Lions’.

Loftus-Cheek, de 29 años, que viene de marcar en la victoria de su equipo contra el Lecce, regresa a la selección siete años después de su última participación cuando saltó al campo como suplente en un triunfo frente a Estados Unidos.

El seleccionador Thomas Tuchel, que ya entrenó al centrocampista durante su etapa en el Chelsea, vuelve a dirigir al jugador en una concentración en la que Inglaterra recibirá a Andorra el próximo sábado 6 en Villa Park (Birmingham) y tres días más tarde visitará a Serbia.