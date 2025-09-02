Sancionan al Grimsby por alineación indebida contra el Manchester United

Este humilde equipo del norte de Inglaterra eliminó a los 'Red Devils' en los penaltis tras un partido en el que llegaron a ir 2-0 a falta de un cuarto de hora para el final.

Sin embargo, el Grimsby cometió alineación indebida al sacar desde el banquillo al centrocampista Clarke Oduor, que había llegado del Braford City, pero que fue inscrito un minuto más tarde de lo debido en la competición.

Según el Grimsby, ellos mismos avisaron a la competición de este error, argumentando que lo hicieron sin mala intención.

El club tendrá que pagar 10.000 libras por este error, mientras que las otras 10.000 libras de la multa estarán suspendidas siempre y cuando no reincidan.

