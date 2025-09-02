Fútbol Internacional

Sancionan al Grimsby por alineación indebida contra el Manchester United

Londres, 2 sep (EFE).- El Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta división inglesa), ha recibido una sanción de 20.000 libras (25.000 euros) por alineación indebida en la victoria contra el Manchester United en la Copa de la Liga.

02 de septiembre de 2025 - 08:55
Este humilde equipo del norte de Inglaterra eliminó a los 'Red Devils' en los penaltis tras un partido en el que llegaron a ir 2-0 a falta de un cuarto de hora para el final.

Sin embargo, el Grimsby cometió alineación indebida al sacar desde el banquillo al centrocampista Clarke Oduor, que había llegado del Braford City, pero que fue inscrito un minuto más tarde de lo debido en la competición.

Según el Grimsby, ellos mismos avisaron a la competición de este error, argumentando que lo hicieron sin mala intención.

El club tendrá que pagar 10.000 libras por este error, mientras que las otras 10.000 libras de la multa estarán suspendidas siempre y cuando no reincidan.

