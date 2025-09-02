Vizcaíno: "La cesión de Chris Ramos a Botafogo tiene una opción de compra muy beneficiosa"

Cádiz (spaña), 2 sep (EFE).- El presidente del Cádiz español, Manuel Vizcaíno, ha dicho que el delantero Chris Ramos ha sido cedido al Botafogo con una opción de compra "muy beneficiosa" y que, "tal y como ha empezado" la competición en Brasil, "se terminará ejecutando" y, si no, el jugador "volverá el año que viene".