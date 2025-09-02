Vizcaíno: "La cesión de Chris Ramos a Botafogo tiene una opción de compra muy beneficiosa"

El dirigente del club andaluz de Segunda División se refirió en rueda de prensa, una vez cerrado el mercado de verano, a nombres propios como Chris Ramos o el excadista Etta Eyong, que ha firmado por el Levante procedente del Villarreal y que proporcionará ingresos al Cádiz, que "se llevará el cincuenta por ciento" de la operación.
"El Villarreal tiene derecho de tanteo, no de recompra", precisó Vizcaíno sobre el delantero camerunés, que en caso de que se "venda a un tercero" y si se traspasa la totalidad de los derechos, el equipo castellonense "cobrará lo que le corresponda y el Cádiz también", indicó el presidente de este último club.