Alfaro: Paraguay "me rompió la caparazón de protección que yo tenía"

Ypané (Paraguay), 3 sep (EFE).- El técnico de la selección paraguaya de fútbol, el argentino Gustavo Alfaro, destacó este miércoles los gestos de cariño de los aficionados locales y aseguró que el país le "rompió la caparazón de protección" que tenía después de haber vivido situaciones de ingratitud.