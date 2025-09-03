Ancelotti dice que usará cuatro atacantes ante Chile siempre que Brasil tenga equilibrio

En la rueda de prensa previa al partido con Chile en el Maracaná de Río de Janeiro, el entrenador italiano agregó que la formación será diferente en la visita del próximo martes a Bolivia en El Alto, el último compromiso de Brasil por las eliminatorias, debido a que cada rival exige estrategias diferentes.

"En el entrenamiento de ayer (martes) probé el equipo con cuatro delanteros. La idea es jugar sin cambiar mucho con respecto al partido con Paraguay (vencido por Brasil en junio). Voy a mantener muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y que se pueda defender bien", dijo.

El equipo teóricamente titular usado por Ancelotti en el entrenamiento del martes contaba con los atacantes Raphinha y Gabriel Martinelli como extremos y Estêvão y João Pedro más centrados.

En el partido contra Paraguay, los cuatro delanteros titulares fueron Vinícius Junior y Raphinha, en las puntas, y Matheus Cunha y Gabriel Martinelli en el centro.

"Quedamos muy contentos y satisfechos con lo visto en el partido con Paraguay. El equipo jugó muy bien y tuvo intensidad y buena actitud ofensiva y defensiva. Es lo que pensamos para el partido de mañana", aseguró.

Ancelotti anticipó que alineará a João Pedro como delantero centro de Brasil pese a que viene ejerciendo una función menos fija en el Chelsea, y admitió que aún no sabe a cual de los otros puede dejar un poco más atrasado, Estêvão o Raphinha.

Afirmó que Estêvão es un extremo rápido y fuerte, pero considera que también puede jugar por dentro, como lo están haciendo otros puntas, entre los que mencionó a Raphinha, Vinícius y Gabriel Martinelli.

"Eso es lo que pide el fútbol moderno", dijo.

Ancelotti afirmó que convocó a jugadores que habían tenido pocas oportunidades en la selección brasileña o no las habían tenido porque quiere conversar con ellos y conocerlos personalmente, pero que no pretende probarlos todos en la cancha.

"Los nuevos llegan porque quiero conocer su carácter y sus aspectos personales. La calidad técnica de todos los convocados ya la conocemos. No necesitamos probarlos, aunque podemos pensar en cambiar el equipo después del partido con Chile", dijo.

Agregó que el sistema de juego diseñado para el partido con Chile es exclusivamente para ese compromiso y que después puede cambiarlo dependiendo de las necesidades.

Con 25 puntos y tercero en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, por detrás de Argentina y Ecuador, Brasil ya garantizó un cupo en el Mundial 2026.