Batista ve el partido contra Argentina como la primera de dos finales para Venezuela

Actualmente, Venezuela ocupa la séptima posición con 18 puntos, lo que la sitúa en zona de repesca. Le siguen de cerca Bolivia con un punto menos y Perú con 12, lo que aumenta la presión.

Batista afirmó que pondrá en la cancha el “mejor equipo” posible, a pesar de las importantes bajas por acumulación de tarjetas amarillas o lesiones, como la de José ‘el Brujo’ Martínez, uno de los jugadores más destacados, además de Yangel Herrera, Jhonder Cádiz y Telasco Segovia.

“Estamos pensando en el partido porque nos jugamos la clasificación o repechaje. Sabemos que tenemos jugadores apercibidos, pero mañana vamos a formar el mejor equipo que tengamos. (...) Mañana es la primera final de las últimas dos que quedan”, declaró el técnico.

En sus palabras, su plan es formar un “equipo inteligente con máxima concentración” que cubra “todos los detalles”, porque, según él, “estos partidos a veces (...) se definen por detalles”.

“No vamos a especular, vamos a tratar con nuestra estrategia, con nuestro sistema, armar lo mejor posible para poder encontrar esas falencias que puede llegar a tener también un equipo como Argentina”, añadió Batista.

El seleccionador reconoció que una “deuda pendiente” es no poder sumar más puntos como visitante, una tarea que ha sido difícil para Venezuela, pero aseguró que está trabajando con su equipo para mejorar ese aspecto. “No me conformo solamente con ganar de local o ser fuerte en nuestra casa”, confesó.

Al ser consultado sobre el hecho de enfrentar a su país natal en lo que se espera sea el último partido de Lionel Messi como local en el Estadio Monumental, Batista dejó claro que su único objetivo es ganar.

“Cuando termine el partido voy a volver a ser argentino, pero mañana voy a ser el primero que quiere ganar”, afirmó, instando a su equipo a concentrarse en la clasificación de Venezuela y a abstraerse de todo lo relacionado con el rival.

El último encuentro de Venezuela en las eliminatorias será en casa frente a Colombia, que se encuentra en la sexta posición de la tabla con 22 puntos.