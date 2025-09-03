Estêvão y Marc Guiu entran en la lista del Chelsea; Buonanotte se queda fuera

Facundo Buonanotte, recién llegado cedido desde el Brighton, finalmente no ha sido inscrito para la competición continental, mientras que Alejandro Garnacho, llegado este verano procedente del Manchester United, sí está entre los elegidos.
El club londinense se enfrentará entre otros al Bayern Múnich alemán, en el Allianz, y al Barcelona en Stamford Bridge.
Lista del Chelsea para la Liga de Campeones 2025-26:
Porteros: Robert Sánchez (ESP), Filip Jørgensen (DEN).
Defensas: Marc Cucurella (ESP), Tosin Adarabioyo (ENG), Benoît Badiashile (FRA), Levi Colwill (ENG), Jorrel Hato (NED), Trevoh Chalobah (ENG), Reece James (ENG), Malo Gusto (FRA), Wesley Fofana (FRA).
Centrocampistas: Enzo Fernández (ARG), Cole Palmer (ENG), Jamie Gittens (ENG), Dário Essugo (POR), Andrey Santos (BRA), Moisés Caicedo (ECU).
Delanteros: Pedro Neto (POR), Liam Delap (ENG), João Pedro (BRA), Marc Guiu (ESP), Estêvão (BRA), Alejandro Garnacho (ARG).