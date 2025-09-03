Fútbol Internacional

Estêvão y Marc Guiu entran en la lista del Chelsea; Buonanotte se queda fuera

Londres, 3 sep (EFE).- El Chelsea ha incluido en su lista para la Liga de Campeones de fútbol al joven brasileño Estêvão, uno de los fichajes de este verano, y al delantero español Marc Guiu, cuya cesión al Sunderland fue cancelada tras la lesión de Liam Delap.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 16:35
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2330

Facundo Buonanotte, recién llegado cedido desde el Brighton, finalmente no ha sido inscrito para la competición continental, mientras que Alejandro Garnacho, llegado este verano procedente del Manchester United, sí está entre los elegidos.

El club londinense se enfrentará entre otros al Bayern Múnich alemán, en el Allianz, y al Barcelona en Stamford Bridge.

Lista del Chelsea para la Liga de Campeones 2025-26:

Porteros: Robert Sánchez (ESP), Filip Jørgensen (DEN).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Defensas: Marc Cucurella (ESP), Tosin Adarabioyo (ENG), Benoît Badiashile (FRA), Levi Colwill (ENG), Jorrel Hato (NED), Trevoh Chalobah (ENG), Reece James (ENG), Malo Gusto (FRA), Wesley Fofana (FRA).

Centrocampistas: Enzo Fernández (ARG), Cole Palmer (ENG), Jamie Gittens (ENG), Dário Essugo (POR), Andrey Santos (BRA), Moisés Caicedo (ECU).

Delanteros: Pedro Neto (POR), Liam Delap (ENG), João Pedro (BRA), Marc Guiu (ESP), Estêvão (BRA), Alejandro Garnacho (ARG).

Enlace copiado