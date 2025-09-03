Gallese no renuncia al séptimo lugar de eliminatorias

Redacción Deportes, 3 sep (EFE)- El portero de la selección dePerú Pedro Gallese dijo este miércoles en Montevideo que las posibilidades de alcanzar la repesca para el Mundial son difíciles, pero no tiró la toalla al recordar que "para Perú siempre ha sido difícil".