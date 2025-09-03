Gallese no renuncia al séptimo lugar de eliminatorias

En la rueda de prensa previa al partido contra Uruguay, correspondiente a la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, Gallese dijo que el equipo está "ilusionado y preparado" para agotar las últimas opciones para clasificar.
Perú ocupa el noveno lugar de las eliminatorias con 12 puntos y necesita ganar sus dos partidos y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan sus dos encuentros para optar eventualmente a la séptima plaza.
Gallese anticipó un escenario “muy duro y difícil” y dijo que la Blanquirroja afrontará los dos últimos compromisos “como una final”.
“La oportunidad está ahí”, afirmó el futbolista con la vista en el próximo jueves. "Sólo depende de nosotros cogerla”, añadió.
A la espera de definir el once titular, la Blanquirroja, dirigida por Óscar Ibáñez, se prepara en Montevideo desde su llegada el pasado domingo.
Sobre la selección Celeste, Gallese recordó los recientes cambios y dibujó un partido “muy duro, muy trabado” que, anticipó, se definirá “en los detalles”.
“Esperamos encontrar el partido que necesitamos”, dijo el futbolista.